Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Красавчики!

Красавчики!

"В Петербурге по подозрению в заказе убийства задержан экс-боец ЧВК «Вагнер» Бывшего участника ЧВК «Вагнер» бизнесмена Александра Тютина задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в заказе убийства гражданина России в Турции.

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Комментарии
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Модест
Причём здесь ЧВК Вагнер, если это существо просто мразь, которой повезло выжить во время контракта. Пригожин сам честно говорил, что рецидивы случаются, но гораздо реже, чем у тех, кто отсидел весь срок. Вот как раз такой случай для этого туловища, которое изначально было червивое.
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18 час.
НС
Николай Сатин
Когда-то после 1985 г. журналюги с целью дискредитации КПСС, смаковали попадание человека в вытрезвитель: попал коммунист! Теперь будут смаковать участников СВО. Может лучше писать  о едросах и беспартийных?
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17 час.
NS
Natalia Semeniuk
Пусть пишут иссключительно о себе
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11 час.

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