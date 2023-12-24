Красавчики!

Модест

Причём здесь ЧВК Вагнер, если это существо просто мразь, которой повезло выжить во время контракта. Пригожин сам честно говорил, что рецидивы случаются, но гораздо реже, чем у тех, кто отсидел весь срок. Вот как раз такой случай для этого туловища, которое изначально было червивое.