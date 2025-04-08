В народном календаре 8 апреля отмечается день Гавриила Благовеста. Особых традиций нет, разве что просить у высших сил защиты от молний и пожаров, недоброжелателей и сплетников.
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В народном календаре 8 апреля отмечается день Гавриила Благовеста. Особых традиций нет, разве что просить у высших сил защиты от молний и пожаров, недоброжелателей и сплетников.