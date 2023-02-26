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Кириенко призвал вернуться к лучшим традициям образования при отказе от Болонской системы

Кириенко призвал вернуться к лучшим традициям образования при отказе от Болонской системы

После отказа от Болонской системы российское образование будет опираться на всё лучшее, что есть в его традициях, в том числе советские стандарты, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко 25 февраля.

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