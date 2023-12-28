Тамбовская школьница стала призёром Всероссийского конкурса детей и молодёжи

Десятиклассница Токарёвской средней школы №2 Арина Кудинова заняла второе место на Всероссийском конкурсе детей и молодёжи "Юный Управдом – созидатель благоприятной среды проживания", который прошел в Москве.
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