Для женщин с детьми – отменить, холостякам – ввести: в Госдуме предложили новые налоговые инициативы для роста рождаемости

МОСКВА, 9 апреля, ФедералПресс. Сергей Миронов, возглавляющий фракцию «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП), совместно с вице-спикером Государственной думы Александром Бабаковым планируют представить на обсуждение в парламент проект закона, предусматривающий отмену налога на доходы для матерей, воспитывающих детей.