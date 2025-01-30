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Царьград

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Мигранты устроили хостел в центре Челябинска и чуть не спалили многоэтажку

Мигранты устроили хостел в центре Челябинска и чуть не спалили многоэтажку

Общежительную ночлежку иностранцы оборудовали в подвале.В рамках мероприятия "Нелегальный мигрант" сотрудники Управления по вопросам миграции регионального главка совместно с представителями областного Управления МЧС провели рейд.

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Комментарии
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Амара Карпова
Господи Избавь Россию от диких животных🙏Аминь
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