Конгрессмен призвала защищать границы США, а не планировать удары по РФ

В конгрессе привели в пример Флориду после удара по Севастополю В конгрессе США привели в пример пляжи Флориды под угрозой атаки России после удара украинской армии по Севастополю американскими ракетами ATACMS, передает РИАМО, ссылаясь на РИА Новости.
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