США пригрозили Meta продажей WhatsApp и Instagram

Федеральная торговая комиссия США (FTC) обвинила корпорацию Meta (признана в России экстремистской и запрещена) в монополии, пригрозив принудительной продажей соцсети Instagram (запрещена в России) и мессенджера WhatsApp.
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