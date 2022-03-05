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Дмитрий Селюк: «Может, стоит подтянуть в РПЛ чемпионов Белоруссии и Казахстана. Или несколько команд из этих стран»

Агент Дмитрий Селюк высказался об ограничениях, наложенных на российский футбол. – Учитывая текущую ситуацию, РФС пора вводить увеличение количества команд.

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