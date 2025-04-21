Помощник Хегсета: ни в одном из чатов в Signal не было секретной информации

Помощник министра обороны США по связям с общественностью Шон Парнелл опроверг данные The New York Times о том, что шеф Пентагона Пит Хегсет отправлял детальную информацию об ударах США по Йемену в чат мессенджера Signal, где была в том числе его супруга.
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