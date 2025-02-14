Карельские спортсмены привезли еще одну победу домой

Петрозаводские спортсмены выиграли бронзовые медали по спортивному ориентированию Воспитанники петрозаводской спортивной школы №2 участвовали в первенстве России по спортивному ориентированию в селе Чумляке, Курганской области.
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