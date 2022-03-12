Мбаппе подпишет контракт с «Реалом» на следующей неделе. Зарплата – 25 млн евро в год, дадут и 60-80 млн подписного бонуса

Килиан Мбаппе скоро подпишет контракт с «Реалом». Как пишет Marca, нападающий «ПСЖ» подпишет контакт с «Реалом» в середине следующей недели.

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