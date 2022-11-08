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Использование беспилотников могут запретить в РФ

Использование беспилотников могут запретить в РФ

Полеты БПЛА запретили в трех регионах и некоторых округах Подмосковья. Изготовители и операторы аппаратов предлагают решить проблему не полным запретом, а цифровым слежением за воздушным пространством и запретом полетов над объектами инфраструктуры.

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