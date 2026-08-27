Три библиотеки нового поколения откроют в Алтайском крае

На обновление каждой из них выделили по 15 млн рублей Библиотеки нового поколения в Алтайском крае / Фото: официальный канал Виктора Томенко В Алтайском крае в сентябре текущего года откроются три современные библиотеки нового поколения.
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