По оперативным данным, серию терактов на майские праздники планировала разведка киевского режима. На Пасху готовились не только обстрелы церквей в Донецке, Белгороде, других приграничных населённых пунктах, но и взрывы икон, начинённых гексогеном, в московских православных храмах.