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Помешанность на чистоте: эксперт назвал причины

Помешанность на чистоте: эксперт назвал причины

У людей, помешанных на чистоте, могут быть выявлены расстройства.Слишком усердно чистить зубы, намывать тело до "скрипа", натирать предметы до блеска, постоянно мыть руки, носить с собой обеззараживающие средства – все эти проявления могут свидетельствовать о неких расстройствах у человека.

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