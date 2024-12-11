Помешанность на чистоте: эксперт назвал причины

У людей, помешанных на чистоте, могут быть выявлены расстройства.Слишком усердно чистить зубы, намывать тело до "скрипа", натирать предметы до блеска, постоянно мыть руки, носить с собой обеззараживающие средства – все эти проявления могут свидетельствовать о неких расстройствах у человека.