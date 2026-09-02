FT: Еврокомиссия разрабатывает план по реформированию службы Каи Каллас

Европейская комиссия (ЕК) работает над планом по реформированию службы внешних связей ЕС (EEAS), которую возглавляет Кая Каллас, и распределению некоторых функций этого ведомства по другим департаментам ради «повышения эффективности», сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
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