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Аргументы и Факты

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FT: Еврокомиссия разрабатывает план по реформированию службы Каи Каллас

FT: Еврокомиссия разрабатывает план по реформированию службы Каи Каллас

Европейская комиссия (ЕК) работает над планом по реформированию службы внешних связей ЕС (EEAS), которую возглавляет Кая Каллас, и распределению некоторых функций этого ведомства по другим департаментам ради «повышения эффективности», сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

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