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Тото Вольфф: «У «Мерседеса» ноль проблем с поражением от клиентской команды»

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф сообщил, что победа «Макларена» в Кубке конструкторов станет для производителя важным уроком.

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