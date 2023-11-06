Кино: Романы с Гариком Харламовым и Игорем Крутым, пластические операции: Правда и мифы из жизни звезды шоу «Однажды в России» Яны Кошкиной

Яна Кошкина для большинства зрителей известна как участница юмористического телешоу «Однажды в России» на ТНТ, однако актрису можно увидеть еще и на театральных подмостках, а также в кино, сериалах и развлекательных шоу.
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