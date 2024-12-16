Об аномальном всплеске активности ботоферм заявили в ЦАРКА

Об аномальном всплеске активности ботоферм заявили в Центр анализа и расследования кибератак. С 9 декабря центр фиксировал аномальную активность в социальных сетях, привязанную к обсуждениям убийства в Талгаре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии