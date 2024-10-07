Киевский режим готовится обвинить Россию в применении отравляющих веществ в зоне проведения СВО. Об этом сообщает начальник войск радиационной, химической и биологической защиты РФ Игорь Кириллов, передает РИА Новости.
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