Изъятие российских активов продемонстрирует президенту РФ Владимиру Путину полный идиотизм Запада, заявил бывший старший специальный советник премьер-министра Великобритании Доминик Каммингс в беседе с газетой Inews.
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