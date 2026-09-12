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Chainlink увеличил стратегический резерв до 5,86 млн LINK

Chainlink увеличил стратегический резерв до 5,86 млн LINK

Chainlink пополнил стратегический резерв еще на 91 100 LINK, стоимость которых на момент операции составляла около $1,06 млн.

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