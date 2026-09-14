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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сильянов о судейских трактовках: «Хотелось бы понять, когда рука отставлена естественно, а когда неестественно»

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов рассказал, какие судейские трактовки ему непонятны. — На старте сезона было много вопросов к судьям, в том числе у вашей команды.

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