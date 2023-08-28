Чемпионат мира по баскетболу-2023. Ангола встретится с Доминиканской Республикой, Австралия – с Японией и другие матчи

Во вторник, 29 августа, на Филиппинах, в Японии и Индонезии пройдут очередные восемь матчей первого раунда чемпионата мира по баскетболу-2023.
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