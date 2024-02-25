Орловским производителям предложат выйти на рынок Королевства Марокко

5 марта в 12:00 торговый представитель РФ в Королевстве Марокко Алексей Андреев примет участие в онлайн-мероприятии по вопросу экспорта продукции предприятий Орловской области в Марокко и даст практические рекомендации по экспорту в эту африканскую страну.