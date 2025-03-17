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10 вещей, которые бесят почти всех влюбленных во время совместной жизни

10 вещей, которые бесят почти всех влюбленных во время совместной жизни

Зачастую когда люди только начинают свои отношения, они даже не подозревают, что их ждет впереди. Совместная жизнь представляется чем-то безоблачным, счастливым и даже сказочным, но суровые реалии вносят свои коррективы… Нередко у влюбленных возникают ситуации, которые действуют на нервы и вызывают на конфликт.

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