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Директор «Славутича»: «В Экстралиге быстрый, комбинационный хоккей, приближен к советской школе. В прошлом году Кубок Дружбы выиграл «Витебск» – то есть уровень сопоставим с ВХЛ»

Директор смоленского « Славутича » Николай Гендриксон оценил уровень белорусской Экстралиги. – Если говорить подробнее о чемпионате Беларуси: на ваш взгляд, по уровню он соответствует примерно ВХЛ, может, чуть ниже или чуть выше? – Ввиду того, что мы выступаем в Экстралиге и все наши взоры направлены на Экстралигу, судить тяжело.

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