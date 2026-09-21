Директор «Славутича»: «В Экстралиге быстрый, комбинационный хоккей, приближен к советской школе. В прошлом году Кубок Дружбы выиграл «Витебск» – то есть уровень сопоставим с ВХЛ»

Директор смоленского « Славутича » Николай Гендриксон оценил уровень белорусской Экстралиги. – Если говорить подробнее о чемпионате Беларуси: на ваш взгляд, по уровню он соответствует примерно ВХЛ, может, чуть ниже или чуть выше? – Ввиду того, что мы выступаем в Экстралиге и все наши взоры направлены на Экстралигу, судить тяжело.