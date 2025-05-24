ЕС в следующем пакете санкций хочет отключить SWIFT работающим в РФ банкам

Также, по данным Bloomberg, обсуждается понижение ценового потолка для российской нефти. Эксперты сомневаются в эффективности таких санкций Евросоюз обсуждает возможность отключения от SWIFT более 20 банков для усиления давления на Россию.
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