НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

163 подписчика

Обамеянг об ограблении в Барселоне в 2022-м: «Дети боялись ходить в школу, я не спал ночами и не мог играть так, как от меня ждали. Морально я готов ко всему, но когда у тебя семья, все иначе»

Нападающий «Аль-Кадисии» подвергся вооруженному ограблению в своем доме в 2022 году, будучи игроком «Барселоны» – преступники украли у Обамеянга 700 тысяч евро и сломали ему челюсть, когда он пытался защитить жену.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх