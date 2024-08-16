В Белгородской области отменили плату за мобильную связь

В девяти районах Белгородской области сделали бесплатными услуги мобильной связи и интернета. Условия действуют в Белгородском, Борисовском, Вейделевском, Ровеньском, Краснояружском районах, а также в Валуйском, Волоконовском, Грайворонском, Краснояружском и Шебекинском городских округах, сообщили РИА Новости в Минцифры.