В Белгородской области отменили плату за мобильную связь

В девяти районах Белгородской области сделали бесплатными услуги мобильной связи и интернета. Условия действуют в Белгородском, Борисовском, Вейделевском, Ровеньском, Краснояружском районах, а также в Валуйском, Волоконовском, Грайворонском, Краснояружском и Шебекинском городских округах, сообщили РИА Новости в Минцифры.
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