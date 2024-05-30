В Польше задержали трех подозреваемых в серии крупных поджогов

Представители польских спецслужб задержали трех подозреваемых в совершении недавней серии поджогов в разных регионах страны — одного поляка и двух граждан Белоруссии, Об этом сообщил пресс-секретарь Агентства внутренней безопасности Яцек Добжиньский на официальном сайте организации.
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