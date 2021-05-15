Машков подал заявку на участие в праймериз «Единой России»

© РИА Новости / Дмитрий АстаховПерейти в фотобанкЧитать ria.ru в Народный артист России Владимир Машков подал заявку на участие в предварительном голосовании «Единой России» для участия в выборах в Госдуму от Москвы, рассказали РИА Новости в партии.