Это должно было произойти в 1979-1982 годах, или... во всём виноваты газопроводы, что те, что эти...

Natalija Osminina

И Европа и США жили хорошо только за счет России. США, вообще, как большая прожорливая гусеница жили от войны до войны, под естественной защитой "большой лужи". Только пообнищают- на их счастье война)). То на Наполеоновских войнах насосались золотишком- ввели золотой стандарт. Потом, как пиявки, насосались на Первой Мировой - и опять пообнищали. Перед Второй Мировой чуть не сдохли в Великой депрессии – опять свезло, насосались кровушки на Второй Мировой. И опять оказались на мели- подтянуть штаны помогли алчные предатели в СССР- организовали его распад. Если посмотреть на соотношение гос.долга к ВВП у США - в 2001 году сразу пошел рост, и соответственно, снижение долга - так удачненько США подсосали с развалившегося СССР. И снова все проср...ли. Пришлось затеять новую Мировую войну. И эти великие экономисты учат нас жить!))) А европейцы, вообще, как сыр в масле катались на дешевых российских ресурсах и дешевой китайской раб.силе. Поэтому американские партнеры решили сначала позавтракать ими. И алчные предательские элиты ЕС согласились бросить под нож свой народ - точно так же, как было в СССР. И потому на ЕС идет Перестройка со всеми своими атрибутами. А проигравшие США будут нищать дальше в Великой Экономической депрессии. Не поможет им печать зеленых фантиков. В 1933 г. США отменили золотой стандарт, в 1944 году придумали Бреттон-Вудскую систему, ввели резервный доллар, стабильность которого обеспечивалась возможностью его обмена на золото. И даже при этом снова скатились в дерьмо и в 1971 г. отказались платить за доллары золотом. И несмотря на всё это, на фоне абсолютного единовластия в мире, позволяющего им грабить страны, развязывать войны и печатать фантики, за 30 лет долг возрос до 34 триллионов. И сейчас США потребляют в год на триллион больше, чем нарабатывают, каждые два месяца их долг увеличивается на триллион. Значит, не помогут США их "ляхи".