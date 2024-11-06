«Тампа» проиграла «Сент-Луису». Торопченко забил, Кучеров отдал две передачи

«Сент-Луис» на своей площадке победил «Тампа-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2.«Сент-Луис» на своей площадке победил «Тампа-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2.