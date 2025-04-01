AdvMat: разработана система трехмерной печати блюд больниц и домов престарелых

Китайские ученые из Гонконгского университета науки и технологий (HKUST) разработали инновационную систему 3D-печати продуктов питания, которая объединяет искусственный интеллект (ИИ) и технологию инфракрасного приготовления.
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