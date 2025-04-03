Савиола о переходе из «Барсы» в «Реал»: «Когда «Мадрид» проявил интерес, я не мог отказаться от возможности стать частью их истории. Долго не думал»

Аргентинский нападающий подписал договор с «Реалом» в 2007 году. «Когда у меня завершился контракт с «Барсой», то появилась возможность подписать соглашение с «Реалом» – еще одним гигантом мирового уровня.
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