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ЦСКА выиграл 10-й матч подряд – 5:2 у «Динамо». Команда Никитина лидирует на Западе

ЦСКА победил « Динамо » (5:2) в гостевом матче Fonbet Чемпионата КХЛ.  Для команды под руководством Игоря Никитина это 10-я подряд победа.

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