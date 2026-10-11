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Anthropic выпустила ИИ-сканер уязвимостей для открытого кода: сильнейшие модели Claude будут бесплатно искать уязвимости

Anthropic выпустила ИИ-сканер уязвимостей для открытого кода: сильнейшие модели Claude будут бесплатно искать уязвимости

За полгода алгоритмы нашли 29 000 потенциальных уязвимостей Anthropic запустила OSS Scanner — бесплатный сервис автоматического поиска уязвимостей для экосистемы открытого исходного кода.

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