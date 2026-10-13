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Регионы России

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В России за неделю выявлено более 665 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19

В России за неделю выявлено более 665 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19

По данным ведомства, среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии — 98,2%.

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