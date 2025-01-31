Воздушные системы дальнего радиолокационного дозора ПВО Польши: аэростаты и самолёты ДРЛО

В предыдущих публикациях, посвящённых польской системе противовоздушной обороны, были рассмотрены её наземные составляющие: зенитная артиллерия, войсковые и объектовые зенитные ракетные комплексы, радиолокационные станции контроля воздушного пространства и средства управления и передачи информации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии