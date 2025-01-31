БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Воздушные системы дальнего радиолокационного дозора ПВО Польши: аэростаты и самолёты ДРЛО

Воздушные системы дальнего радиолокационного дозора ПВО Польши: аэростаты и самолёты ДРЛО

В предыдущих публикациях, посвящённых польской системе противовоздушной обороны, были рассмотрены её наземные составляющие: зенитная артиллерия, войсковые и объектовые зенитные ракетные комплексы, радиолокационные станции контроля воздушного пространства и средства управления и передачи информации.

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