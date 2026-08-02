Стали известны травмы пострадавших при взрыве в ресторане Balzi Rossi в Москве

Вечером 1 августа в ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади в Москве произошёл взрыв. По имеющимся данным, самодельное взрывное устройство попыталась пронести неизвестная женщина, но путь ей преградил охранник.
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