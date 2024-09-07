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В России обратили внимание на рискованный поступок Илона Маска

В России обратили внимание на рискованный поступок Илона Маска

Сенатор Пушков: Маск пошел ва-банк, выложив карикатуру на Камалу Харрис В случае победы кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис на выборах в Соединенных Штатах Америки, первым, кто подвергнется цензуре, станет американский миллиардер Илон Маск.

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