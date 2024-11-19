Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 889 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Nемо
    Интересно было  бы узнать а сколько НАТОвских ракет уже сбито над территорией России включая Крым, Белгородскую и Рос...Ответ России на п...
  • Евгений Алексеенко
    А у него их нет,отрезали во время обрезания,Он же еврей!Леониду Слуцкому ...
  • Виктор Онегин
    Так они всегда были такими,потому их грузины люто ненавидят,хотя сами ни чем не лучше. А вот что с ними делать-трудно...Константин Затули...

Споры среди своих не должны работать на противника

Споры среди своих не должны работать на противника

На фронтах украинской войны политики Запада терпят поражение. Оно выглядит тем более сокрушительным, если представить, какие ресурсы, материальные и человеческие, они на протяжении десятилетия, точнее — всего XXI века, вбухивали в этот конфликт.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх