Физиотерапевт рассказал, как бороться с утомляемостью после тридцати лет

Большая утомляемость после тридцати лет зачастую связана не с состоянием здоровья, а с недостатком физической активности в жизни человека и необходимостью решать большое количество серьезных «взрослых» проблем, рассказал в интервью Радио Sputnik врач-физиотерапевт Владимир Бондаренко.
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