Академик Виктор Фомин уверяет: оттока из медвузов не будет

С 1 марта в медвузах России введен запрет на дистанционное обучение и система наставничества. Академик Виктор Фомин уверен, что это не снизит поток абитуриентов, так как измененные условия только укрепят уверенность студентов в выборе профессии.
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