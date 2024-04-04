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В США заявили, что не помогают Украине применять оружие за пределами страны

В США заявили, что не помогают Украине применять оружие за пределами страны

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил на брифинге, что Соединенные Штаты Америки не предоставляют Украине разрешения на использование поставленного ими вооружения за пределами территории Украины.

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