В США заявили, что не помогают Украине применять оружие за пределами страны

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил на брифинге, что Соединенные Штаты Америки не предоставляют Украине разрешения на использование поставленного ими вооружения за пределами территории Украины.
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