A Plague Tale: Requiem и Ghostrunner 2 стали главными играми июльского набора Humble Choice Наступ...

A Plague Tale: Requiem и Ghostrunner 2 стали главными играми июльского набора Humble ChoiceНаступил новый месяц, а это значит, что Humble предлагает подписчикам Humble Choice (12 долларов в месяц) очередной набор игр для ПК.
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