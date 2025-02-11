Синоптик Позднякова рассказала, что в выходные ожидаются морозы в Москве

Ведущий специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала изданию kp.ru, что в предстоящие выходные, 15 и 16 февраля, в столице ожидается значительное похолодание: ночью температура упадет до -13°C, а днем составит около -10…-11°C.
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