Синоптик Позднякова рассказала, что в выходные ожидаются морозы в Москве

Ведущий специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала изданию kp.ru, что в предстоящие выходные, 15 и 16 февраля, в столице ожидается значительное похолодание: ночью температура упадет до -13°C, а днем составит около -10…-11°C.