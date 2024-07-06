Goldman Sachs повышает прогнозы по экономике Великобритании из-за результатов выборов

Аналитики банков оценили итоги выборов в Великобритании. JPMorgan отмечает намерения новой власти смягчить правила планирования и провести реформы, что может подстегнуть рост, хотя его масштабы будут невелики и проявятся со временем.
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